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Погба в очередной раз сменил имидж

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Полузащитник Манчестер Юнайтед похвастался своей новой прической.
Поль Погба
Поль Погба
instagram.com/paulpogba/

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба сделал себе новую стильную прическу. 24-летний футболист поделился снимками своего нового образа на страничке в Instagram.

Новая прическа Поля Погбы
Новая прическа Поля Погбы
instagram.com/paulpogba/

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Возможно, французский футболист решил посвятить свой новый имидж волевой победе МЮ над Челси в матче 28-го тура АПЛ.

Новая прическа Поля Погбы
Новая прическа Поля Погбы
instagram.com/paulpogba/
Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью бросился в объятия журналиста после его вопроса.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, прическа, имидж, фото
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