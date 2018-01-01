Погба в очередной раз сменил имидж
Полузащитник Манчестер Юнайтед похвастался своей новой прической.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба сделал себе новую стильную прическу. 24-летний футболист поделился снимками своего нового образа на страничке в Instagram.
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Возможно, французский футболист решил посвятить свой новый имидж волевой победе МЮ над Челси в матче 28-го тура АПЛ.
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