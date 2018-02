Гвардиола завоевал свой первый трофей в Англии

Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги без проблем одолел Арсенал со счетом 3:0. Для “горожан“ победа в этом турнире стала пятой в истории (1970, 1976, 2014, 2016, 2018).

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, который проводит свой второй сезон в Англии, завоевал первый трофей в этой стране.

“Это важная победа. Конечно, есть титулы и более важные, чем этот, но мы очень счастливы. Поздравляю всех с этой победой. Очень приятно отсюда наблюдать за подъемом Кубка“, - цитирует Гвардиолу официальная страничка Манчестер Сити в Twitter.

#PEP: It’s important. there are titles more important than this one, but we are so happy. Congratulations to everyone.



It’s nice to see (the cup lift) from here (pitch level), it’s nicer.#mancity