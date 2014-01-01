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Гвардиола завоевал свой первый трофей в Англии

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Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли Кубок английской лиги, разгромив в финале Арсенал.
Хосеп Гвардиола и весь тренерский штаб Ман Сити
Хосеп Гвардиола и весь тренерский штаб Ман Сити
twitter.com/mancity

Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги без проблем одолел Арсенал со счетом 3:0. Для “горожан“ победа в этом турнире стала пятой в истории (1970, 1976, 2014, 2016, 2018). 

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, который проводит свой второй сезон в Англии, завоевал первый трофей в этой стране.

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“Это важная победа. Конечно, есть титулы и более важные, чем этот, но мы очень счастливы. Поздравляю всех с этой победой. Очень приятно отсюда наблюдать за подъемом Кубка“, - цитирует Гвардиолу официальная страничка Манчестер Сити в Twitter.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Арсенала и Манчестер Сити рассказал о методах работы Венгера и Гвардиолы.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Кубок английской лиги, футбол, трофей, победа
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