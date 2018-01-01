Экс-игрок Арсенала надеется, что дуэт Мхитарян - Обамеянг заменит Санчеса

Робер Пирес разочарован, что Алексис Санчес ушел из Арсенала, но верит в успех Мхитаряна и Обамеянга.

Бывший полузащитник лондонского Арсенала Робер Пирес расстроен, что клуб потерял Алексиса Санчеса, который перешел в Манчестер Юнайтед. При этом футболист рад, что "канониры" подписали Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга, которые могут принести команде успех.

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"Это футбол, и здесь возможно все. Конечно, Арсенал потерял очень сильного футболиста в лице Санчеса. Но взамен команда получила отличного игрока Генриха Мхитаряна. Для меня в этом смысле ничего не поменялось.

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Команда не состоит из одного футболиста, и сейчас мы оцениваем настоящее и смотрим в будущее. Да, мы потеряли Санчеса, но теперь наши надежды связаны с дуэтом Мхитарян - Обамеянг, и я ожидаю, что они будут так же взаимодействовать, как когда-то в Боруссии", - приводит слова Пиреса Marca.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Арсенала и Манчестер Сити рассказал о методах работы Венгера и Гвардиолы.

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