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Экс-игрок Арсенала надеется, что дуэт Мхитарян - Обамеянг заменит Санчеса

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Робер Пирес разочарован, что Алексис Санчес ушел из Арсенала, но верит в успех Мхитаряна и Обамеянга.
Робер Пирес
Робер Пирес
Getty Images

Бывший полузащитник лондонского Арсенала Робер Пирес расстроен, что клуб потерял Алексиса Санчеса, который перешел в Манчестер Юнайтед. При этом футболист рад, что "канониры" подписали Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга, которые могут принести команде успех.

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"Это футбол, и здесь возможно все. Конечно, Арсенал потерял очень сильного футболиста в лице Санчеса. Но взамен команда получила отличного игрока Генриха Мхитаряна. Для меня в этом смысле ничего не поменялось.

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Команда не состоит из одного футболиста, и сейчас мы оцениваем настоящее и смотрим в будущее. Да, мы потеряли Санчеса, но теперь наши надежды связаны с дуэтом Мхитарян - Обамеянг, и я ожидаю, что они будут так же взаимодействовать, как когда-то в Боруссии", - приводит слова Пиреса Marca.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Арсенала и Манчестер Сити рассказал о методах работы Венгера и Гвардиолы.

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Теги: Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед, Генрих Мхитарян, Пьер-Эмерик Обамеянг, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, Робер Пирес
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