Форварда Ливерпуля оправдали в деле о расизме

Роберто Фирмино признали невиновным в расовых оскорблениях игрока Эвертона.

В матче Кубка Англии между Ливерпулем и Эвертоном (2:1), который состоялся в начале января, произошел неприятный инцидент с участием форварда “красных“ Роберто Фирмино и защитником “ирисок“ Мэйсоном Холгэйтом. После игры футболист Эвертона обвинил Фирмино в оскорблениях на почве расизма.

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Футбольная ассоциация Англии (FA) рассмотрела данный инцидент и не нашла доказательств того, что Фирмино оскорбил соперника. С форварда Ливерпуля были сняты все обвинения.

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“Мы рассмотрели все доказательства по делу и считаем, что нет оснований признавать Фирмино виновным. В то же время мы уверены, что заявление Холгрейта не было попыткой дать ложные показания. Проблемы расизма - очень серьезные, и мы призываем всех сообщать о любих проявлениях расизма“, - говорится в заявлении на официальном сайте FA.

Ранее сообщалось, что английский футболист наймет специалиста по чтению по губам из-за обвинений в расизме.

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