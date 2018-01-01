Фанаты Ман Сити сломали рекламные щиты на стадионе Уигана и выбросили их на поле

Болельщики "горожан" расстроились поражению команды и нанесли ущерб стадиону Уигана.

После сенсационного поражения Манчестер Сити на выезде от команды из третьего дивизиона со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Англии на фанатской трибуне гостей начались беспорядки.

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Фанаты “горожан“ были разочарованы победой Уигана и сломали несколько рекламных щитов на домашнем стадионе команды. Эти щиты болельщики выбросили на поле, где находились стюарды и полицейские, которые обеспечивали порядок на матче. Об этом сообщает BBC.

Представители закона сумели успокоить болельщиков Манчестер Сити и навести порядок на трибуне.

Напомним, что в неприятную ситуацию попал и форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро, который подрался с фанатом Уигана.

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