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Английского тренера приговорили к 31 году тюрьмы за педофилию

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Экс-тренера Барри Беннелла признали виновным в деле о растлении несовершеннолетних.
Барри Бенелла осудили на 31 год за педофилию
Барри Бенелла осудили на 31 год за педофилию
bbc.com/

Бывший детский тренер Барри Беннелл был признан виновным по делу о растлении малолетних и приговорен Королевским судом Ливерпуля к тюремному заключению сроком на 31 год. Об этом сообщает BBC.

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В ноябре 2016 года несколько экс-воспитанников академии клуба Крю признались, что их детский тренер в период с 1983 по 1991 год склонил их к сексуальному контакту.

Бенелла признали виновным в растлении 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что директора молодежной академии отстранили за попытку принять душ с футболистами.

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Теги: Англия, футбол, вне игры, суд, педофилия
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