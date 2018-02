Манчестер Сити лишь в третий раз в сезоне не забил в ворота соперника

В матче 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Сити проиграл на выезде Уигану со счетом 1:0.

По ходу этого сезона “горожане“ в третий раз не смогли забить гол в ворота своих соперников. Стоит отметить, что дважды это произошло с клубами из низших дивизионов.

3 - Tonight was only the third time Manchester City have failed to score in a match this season, with lower league sides resposnsible for two of those (Wolves and Wigan). Blanks.