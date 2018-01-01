Форвард Ман Сити подрался с фанатом соперника после матча Кубка Англии

После поражения от Уигана нападающий Серхио Агуэро попал в неприятную историю.

Манчестер Сити на выезде проиграл Уигану (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии и выбыл из турнира.

После финального свистка у форварда “горожан“ Серхио Агуэро возникла конфликтная ситуация с одним из болельщиков Уигана, сообщает Goal.

Серхио Агуэро подрался с фанатом Уигана Getty Images

Читай также: Олимпиакос оштрафовали на 90 тысяч евро за поведение фанатов в матче с АЕКом

Гости направлялись к выходу с поля в подтрибунное помещение, когда фанаты хозяев выбежали на поле, чтобы поздравить свою команду с победой. Один из них зацепил Агуэро, который в ответ оттолкнул фаната. В результате между футболистом и мужчиной произошла потасовка.

Серхио Агуэро подрался с фанатом Уигана Getty Images

В конфликт вмешались тренера и игроки обеих команд, которые смогли остановить стычку и угомонить разбушевавшихся мужчин.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро заявил, что между победой в АПЛ и ЛЧ выберет второе.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.