Ман Сити сенсационно выбыл из борьбы за Кубок Англии

Уиган, который выступает в третьем дивизионе чемпионата Англии, на своем поле обыграл Манчестер Сити со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Читай также: Экс-игрок Ливерпуля считает, что ни Реал, ни Ман Сити не смогут выиграть ЛЧ

В конце первого тайма прям перед перерывом полузащитник “горожан“ Фабиан Делф получил прямую красную карточку и весь второй тайм Манчестер Сити провел вдесятером.

Единственный мяч в матче был забит на 79-й минуте нападающим Уиллом Григгом. Таким образом, “горожане“ выбывают из борьбы за Кубок Англии.

FULL TIME | City bow out of the #FACup...



⚪ 1-0 🔵 #wafcvcity pic.twitter.com/iB16sOdS7d