Ман Сити сенсационно выбыл из борьбы за Кубок Англии

Команда из третьего дивизиона неожиданно выбила Манчестер Сити из борьбы за трофей.

Уиган, который выступает в третьем дивизионе чемпионата Англии, на своем поле обыграл Манчестер Сити со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Англии.

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В конце первого тайма прям перед перерывом полузащитник “горожан“ Фабиан Делф получил прямую красную карточку и весь второй тайм Манчестер Сити провел вдесятером.

Единственный мяч в матче был забит на 79-й минуте нападающим Уиллом Григгом. Таким образом, “горожане“ выбывают из борьбы за Кубок Англии.

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Отметим, что украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко провел этот матч в запасе.

Всего в истории Кубка Англии Уиган в третий раз обыграл Манчестер Сити. Первая победа была в финале турнира в 2013 году, а вторая - в четвертьфинале в 2014 году.

Сообщалось, что наставник Уигана перед матчем с Манчестер Сити считал, что для победы ему нужно 14 футболистов на поле.

Напомним, что по итогам января главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не стал лучшим тренером АПЛ.

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