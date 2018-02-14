Тоттенхэм хочет продлить контракт с главным тренером
Тоттенхэм хочет продлить контракт с главным тренером команды Маурисио Почеттино, а также предложить ему более выгодные финансовые условия. Об этом сообщает The Telegraph.
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Руководство клуба приняло такое решение в связи с тем, что команда достигла определенного прогресса в развитии и стала показывать достаточные для поощрения результаты. В Тоттенхэме хотят, чтобы именно Почеттино возглавлял команду к моменту запуска нового стадиона.
45-летней специалист пришел в Тоттенхэм в 2014 году, а в 2016-м подписал пятилетнее соглашение с зарплатой в 5,5 миллионов фунтов (около 6,1 миллионов евро) за сезон.
Напомним, в СМИ появилась информация, что наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино займет место Зинедина Зидана в Реале в конце текущего сезона.
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