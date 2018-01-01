Экс-игрок Ливерпуля считает, что Конте не расстроится увольнению из Челси

Легенда Ливерпуля и футбольный эксперт Джейми Каррагер полагает, что наставника Челси Антонио Конте не огорчает перспектива увольнения.

Бывший защитник Ливерпуля и футбольный эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поделился своим мнением относительно возможного увольнения Антонио Конте с поста главного тренера Челси.

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“Конте могут уволить в самое ближайшее время. И дело не только в текущих результатах, но и во всей истории прежних увольнений, когда у руководства клуба возникает страх, что “синие“ не выиграют Лигу чемпионов. Такое уже было с Ди Маттео, Виллаш-Боашем и Моуриньо.

Но в то же время мы можем заметить, что когда Конте общается с журналистами на пресс-конференциях, он не то, чтобы хочет отставки, но он всем своим видом показывает, что это не станет для него какой-то трагедией. У меня возникает чувство, что он проверяет руководство Челси на прочность.

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Уотфорд смотрелся лучше Челси еще до удаления Бакайоко. В конце встречи лондонцы буквально развалились, это не похоже на команду Конте. Возможно, между игроками и тренером есть какие-то разногласия, как было с Моуринью“, - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, что The Telegraph опубликовал список кандидатов на место главного тренера Челси вместо Антонио Конте.

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