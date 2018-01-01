В СМИ опубликовали переговоры судей и игроков по поводу пенальти в ворота Ливерпуля

Журналисты опубликовали подробности переговоров, на которых решался вопрос о назначении пенальти в ворота Ливерпуля.

В матче чемпионата Англии между Ливерпулем и Тоттенхэмом на 94-й минуте был назначен пенальти. В СМИ появились подробности переговоров между судьями и футболистами по поводу того, было ли нарушение, за которое необходимо ставить 11-метровый.

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Диалог был опубликован The Times со ссылкой на Sky Sports. Участие в переговорном процессе принимали главный арбитр матча Джонатан Мосс, боковой судья Эдвард Смарт, полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен и игрок Ливерпуля Эмре Джан. Перед тем, как назначить пенальти, главный судья обратился к резервному арбитру Мартину Аткинсону.

Смарт: Все, что мне нужно знать, это коснулся ли мяча Ловрен.

Мосс: Я не знаю.

Смарт: Если он не коснулся мяча, то тогда это офсайд, и пенальти назначать не надо. Это точно будет офсайд, если не было касания мяча.

Эриксен: Он коснулся мяча.

Джан: Он не касался мяча.

Мосс: Повтори еще раз.

Смарт: Ты знаешь, что меня интересует. Нам нужно уточнить, коснулся ли мяча Ловрен. Если да, то это осознанное действие, и нужно ставить пенальти. Если нет, то это всего лишь офсайд.

Мосс: Я понятия не имею, коснулся ли он мяча, честно. Мартин, у тебя есть что-нибудь с телевидения? Я ставлю на точку в этом инциденте.

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