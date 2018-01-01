Игроку помешали уйти в Ман Сити, а теперь оштрафуют за пропуск тренировок
Полузащитник Рияд Марез мог перейти из Лестера в Манчестер Сити, однако руководство клуба потребовало у “горожан“ слишком высокую цену и сорвало трансфер. После закрытия трансферного окна футболист объявил клубу бойкот и дважды пропустил тренировки команды.
BREAKING: Riyad Mahrez did not report for training at @LCFC this morning. #SSN pic.twitter.com/g48DaqSwh4— Sky Sports News (@SkySportsNews) 1 лютого 2018 р.
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Руководство Лестера было возмущено поведением алжирского футболиста и приняло решение оштрафовать его на максимально возможную в данном случае сумму - 200 тысяч фунтов (около 228 тысяч евро), что равняется двум недельным зарплатам игрока.
Leicester to fine Mahrez £200k after AWOL star misses training again following failed attempt to join Man City on deadline day https://t.co/WiT1Cm8llC— MailOnline Sport (@MailSport) 1 лютого 2018 р.
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Однако это не испугало футболиста и сегодня он вновь не явился на тренировку.
SKY SOURCES: Riyad Mahrez misses @LCFC training again. #SSN pic.twitter.com/GKuCq9W4Hc— Sky Sports News (@SkySportsNews) 2 лютого 2018 р.
Ранее сообщалось, что ПСЖ продал футболиста в Тоттенхэм из-за того, что он сливал информацию о клубе прессе.
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