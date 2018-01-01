Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроку помешали уйти в Ман Сити, а теперь оштрафуют за пропуск тренировок

Комментариев: 0
Полузащитник Лестера Рияд Марез мечтал выступать в Манчестер Сити, однако клуб помешал ему совершить трансфер.
Рияд Марез
Рияд Марез
Getty Images

Полузащитник Рияд Марез мог перейти из Лестера в Манчестер Сити, однако руководство клуба потребовало у “горожан“ слишком высокую цену и сорвало трансфер. После закрытия трансферного окна футболист объявил клубу бойкот и дважды пропустил тренировки команды.

Читай также: Экс-игрок Арсенала назвал Венгера лицемером и заявил, что ненавидит этот клуб

Руководство Лестера было возмущено поведением алжирского футболиста и приняло решение оштрафовать его на максимально возможную в данном случае сумму - 200 тысяч фунтов (около 228 тысяч евро), что равняется двум недельным зарплатам игрока.

Читай также: Игроки Баварии едва не подрались на тренировке – Bild

Однако это не испугало футболиста и сегодня он вновь не явился на тренировку.

Ранее сообщалось, что ПСЖ продал футболиста в Тоттенхэм из-за того, что он сливал информацию о клубе прессе.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Рияд Марез, Лестер, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь