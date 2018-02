Игроку помешали уйти в Ман Сити, а теперь оштрафуют за пропуск тренировок

Полузащитник Рияд Марез мог перейти из Лестера в Манчестер Сити, однако руководство клуба потребовало у “горожан“ слишком высокую цену и сорвало трансфер. После закрытия трансферного окна футболист объявил клубу бойкот и дважды пропустил тренировки команды.

BREAKING: Riyad Mahrez did not report for training at @LCFC this morning. #SSN pic.twitter.com/g48DaqSwh4

Читай также: Экс-игрок Арсенала назвал Венгера лицемером и заявил, что ненавидит этот клуб

Руководство Лестера было возмущено поведением алжирского футболиста и приняло решение оштрафовать его на максимально возможную в данном случае сумму - 200 тысяч фунтов (около 228 тысяч евро), что равняется двум недельным зарплатам игрока.

Leicester to fine Mahrez £200k after AWOL star misses training again following failed attempt to join Man City on deadline day https://t.co/WiT1Cm8llC