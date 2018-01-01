Игроку помешали уйти в Ман Сити, а теперь оштрафуют за пропуск тренировок

Полузащитник Лестера Рияд Марез мечтал выступать в Манчестер Сити, однако клуб помешал ему совершить трансфер.

Полузащитник Рияд Марез мог перейти из Лестера в Манчестер Сити, однако руководство клуба потребовало у “горожан“ слишком высокую цену и сорвало трансфер. После закрытия трансферного окна футболист объявил клубу бойкот и дважды пропустил тренировки команды.

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Руководство Лестера было возмущено поведением алжирского футболиста и приняло решение оштрафовать его на максимально возможную в данном случае сумму - 200 тысяч фунтов (около 228 тысяч евро), что равняется двум недельным зарплатам игрока.

Leicester to fine Mahrez £200k after AWOL star misses training again following failed attempt to join Man City on deadline day https://t.co/WiT1Cm8llC — MailOnline Sport (@MailSport) 1 лютого 2018 р.

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Однако это не испугало футболиста и сегодня он вновь не явился на тренировку.

Ранее сообщалось, что ПСЖ продал футболиста в Тоттенхэм из-за того, что он сливал информацию о клубе прессе.

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