Озил подписал новый контракт и стал самым высокооплачиваемым игроком Арсенала

В январе Арсенал провернул несколько громких трансферов - отправил Алексиса Санчеса в Манчестер Юнайтед в обмен на Генриха Мхитаряна, приобрел звезду дортмундской Боруссии Пьер-Эмерика Обамеянга и, наконец-то, достиг соглашения с Месутом Озилом по поводу нового контракта.

Как сообщает Daily Mail, долгосрочный договор 29-летнего футболиста с Арсеналом рассчитан до 2021 года. Немецкий полузащитник будет получать 340 тысяч евро в неделю, что является самой высокой заработной платой в Арсенале.

