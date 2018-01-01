Озил подписал новый контракт и стал самым высокооплачиваемым игроком Арсенала
В январе Арсенал провернул несколько громких трансферов - отправил Алексиса Санчеса в Манчестер Юнайтед в обмен на Генриха Мхитаряна, приобрел звезду дортмундской Боруссии Пьер-Эмерика Обамеянга и, наконец-то, достиг соглашения с Месутом Озилом по поводу нового контракта.
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Как сообщает Daily Mail, долгосрочный договор 29-летнего футболиста с Арсеналом рассчитан до 2021 года. Немецкий полузащитник будет получать 340 тысяч евро в неделю, что является самой высокой заработной платой в Арсенале.
#WeveGotOzil - and he's not going anywhere 🔴 pic.twitter.com/s9hk8l8fyJ— Arsenal FC (@Arsenal) 1 лютого 2018 р.
Ранее сообщалось, что новичок Арсенала Генрих Мхитарян назвал Месута Озида королем ассистов.
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