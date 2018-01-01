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Озил подписал новый контракт и стал самым высокооплачиваемым игроком Арсенала

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Арсенал продал Санчеса, купил Обамеянга и Мхитаряна, и сделал Месута Озила самым крутым игроком в команде.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

В январе Арсенал провернул несколько громких трансферов - отправил Алексиса Санчеса в Манчестер Юнайтед в обмен на Генриха Мхитаряна, приобрел звезду дортмундской Боруссии Пьер-Эмерика Обамеянга и, наконец-то, достиг соглашения с Месутом Озилом по поводу нового контракта.

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Как сообщает Daily Mail, долгосрочный договор 29-летнего футболиста с Арсеналом рассчитан до 2021 года. Немецкий полузащитник будет получать 340 тысяч евро в неделю, что является самой высокой заработной платой в Арсенале.

Ранее сообщалось, что новичок Арсенала Генрих Мхитарян назвал Месута Озида королем ассистов.

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Теги: Месут Озил, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, контракт
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