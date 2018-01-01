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Директора молодежной академии отстранили за попытку принять душ с футболистами - СМИ

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В Англии разгорается очередной скандал - футбольного функционера подозревают в домогательствах.
Гари Иссотт
Гари Иссотт
twitter.com/crystalpalacerr

Английский футбол разрывается от скандалов. Проблема обнаружилась в Кристал Пэлас. Клубу пришлось временно отстранить от должности директора молодежной академии Гари Иссотта и открыть против него внутреннее расследование.

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Как сообщает The Times, игроки юношеской команды в возрасте до 18 лет подали жалобы на Иссотту. Футболисты заявили, что после одного из матчей директор попытался принять с ними душ. Такое поведение можно расценивать как домогательство. Журналисты попытались получить комментарии от Гари Иссотты, однако он отказался отвечать на вопросы.

Примечательно, что в Англии сейчас идет судебный процесс над бывшим тренером Барри Беннеллом, которого обвиняют в 42 случаев домогательства к несовершеннолетним футболистам. Беннелл уже признался в 7 случаях.

Ситуацию прокомментировал экс-владелец клуба Саймон Джордан.

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“Я дал Гарри Иссотту работу в академии Кристал Пэлас, и я буду очень удивлен, если это окажется правдой. Конечно, необходимо выяснить правду, учитывая последние ужасающие события, но необходимо быть осторожными, чтобы это расследование не превратилось в охоту на ведьм“, - написал Джордан на своей страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что директора команды из АПЛ отстранили от должности из-за скандала на почве расизма.

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Теги: Кристал Пэлас, чемпионат Англии по футболу, футбол, скандал, расследование, домогательства
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