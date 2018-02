Директора молодежной академии отстранили за попытку принять душ с футболистами - СМИ

Английский футбол разрывается от скандалов. Проблема обнаружилась в Кристал Пэлас. Клубу пришлось временно отстранить от должности директора молодежной академии Гари Иссотта и открыть против него внутреннее расследование.

Как сообщает The Times, игроки юношеской команды в возрасте до 18 лет подали жалобы на Иссотту. Футболисты заявили, что после одного из матчей директор попытался принять с ними душ. Такое поведение можно расценивать как домогательство. Журналисты попытались получить комментарии от Гари Иссотты, однако он отказался отвечать на вопросы.

Примечательно, что в Англии сейчас идет судебный процесс над бывшим тренером Барри Беннеллом, которого обвиняют в 42 случаев домогательства к несовершеннолетним футболистам. Беннелл уже признался в 7 случаях.

The Times has learnt that the club became concerned after being alerted to claims that Issott attempted to shower with members of Palace’s under-18 team after an away match earlier this season https://t.co/MB964Tyw75 #CPFC

Ситуацию прокомментировал экс-владелец клуба Саймон Джордан.

“Я дал Гарри Иссотту работу в академии Кристал Пэлас, и я буду очень удивлен, если это окажется правдой. Конечно, необходимо выяснить правду, учитывая последние ужасающие события, но необходимо быть осторожными, чтобы это расследование не превратилось в охоту на ведьм“, - написал Джордан на своей страничке в Twitter.

I gave Gary issott his job at #cpfc be amazed if there is any real substance in https://t.co/FqkTv77X0d guarding is absolute paramount given recent awful discoveries but we have to be careful that witch hunts/other agendas don’t get served. If exonerated should be equal fanfare https://t.co/TMRhcUv9ZX