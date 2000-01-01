Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гол в ворота МЮ стал третьим по скорости в АПЛ, но был забит с нарушением правил

Комментариев: 0
Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен открыл счет в матче против МЮ на 11-й секунде, однако мяч был забит с нарушением правил.
Кристиан Эриксен празднует гол в ворота МЮ
Кристиан Эриксен празднует гол в ворота МЮ
twitter.com/premierleague

Игрок Тоттенхэма Кристиан Эриксен сумел размочить счет в матче 25-го тура чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед уже на 11-й секунде встречи.

Читай также: Наставник Тоттенхэма поделился впечатлениями о забитом на 11-й секунде голе в ворота МЮ

Этот мяч стал самым быстрых голом в АПЛ в текущем сезоне и является третьим по скорости за всю историю чемпионата Англии после голов Ледли Кинга в матче Тоттенхэм - Брэдфорд Сити в 2000 году (9,9 секунд) и Алана Ширера в матче Ньюкасл - Манчестер Сити в 2003 году (10 секунд).

Читай также: На матче Тоттенхэм - МЮ зафиксировали рекордное количество болельщиков в АПЛ

Однако, как сообщает The Telegraph, этот гол был забит с нарушением правил. Во время розыгрыша мяча с центра поля форвард Тоттенхэма Харри Кейн пересек половину поля соперника до того, как его партнеры по команде ввели мяч в игру. Именно Кейн поспособствовал быстрому развитию голевой атаки.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью назвал четыре причины, по которым его команда пропустила гол на 11-й секунде матча.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber. 

Поделись:
Теги: Кристиан Эриксен, Харри Кейн, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь