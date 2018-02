Гол в ворота МЮ стал третьим по скорости в АПЛ, но был забит с нарушением правил

Игрок Тоттенхэма Кристиан Эриксен сумел размочить счет в матче 25-го тура чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед уже на 11-й секунде встречи.

Этот мяч стал самым быстрых голом в АПЛ в текущем сезоне и является третьим по скорости за всю историю чемпионата Англии после голов Ледли Кинга в матче Тоттенхэм - Брэдфорд Сити в 2000 году (9,9 секунд) и Алана Ширера в матче Ньюкасл - Манчестер Сити в 2003 году (10 секунд).

Однако, как сообщает The Telegraph, этот гол был забит с нарушением правил. Во время розыгрыша мяча с центра поля форвард Тоттенхэма Харри Кейн пересек половину поля соперника до того, как его партнеры по команде ввели мяч в игру. Именно Кейн поспособствовал быстрому развитию голевой атаки.

Former referee Graham Poll suggests Harry Kane was inside Man Utd's half before the kick off was taken #TOTMUN https://t.co/C59LCpbadi pic.twitter.com/fGNrcySvGL