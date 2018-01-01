Директора команды из АПЛ отстранили от должности из-за скандала на почве расизма

В Англии набирает обороты новое скандальное дело в связи с высказываниями одного из высокопоставленных сотрудников Вест Хэма.

В английском футболе разгорелся новый скандал. Его спровоцировало заявление директора по трансферам Вест Хэма Тони Генри, где он объяснил причины, по которым не хочет приобретать в команду африканских футболистов.

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“Мы бы не хотели больше подписывать африканских игроков. Тут нет особой причины, нет ничего расистского. Просто у них часто возникают проблемы с отношением к работе.

За нас выступал Диафра Сако. Но когда он не попадал в состав, он создавал хаос. Он ушел, отлично. Ничего личного. Но в целом мы не против африканской расы.

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Я не считаю это дискриминацией. За нашу команду выступает отличный парень Шейху Куяте - великолепный человек и профессиональный футболист. Но Сако и подобные ему создают проблемы. Он постоянно просил новый контракт. В чем тут дискриминация?

Нам предлагали футболистов из России. По моему мнению, они не приживаются в Англии. Предлагали итальянцев, но сколько вы назовете итальянцев, которые приехали и освоились в Англии? Это не дискриминация, это здравый взгляд на вещи“, - приводит слова Генри Daily Mail.

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В клубе уже заявили, что отстранили Генри от занимаемой им должности и начали внутреннее расследовании в отношении сотрудника. Лондонцы подчеркнули, что не потерпят никаких дискриминаций в своем клубе и в оперативном режиме рассмотрят данное дело.

Ранее сообщалось, что бывшие игроки академии Челси обвинили тренеров в расистских оскорблениях и подали на них в суд.

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