Манкунианцы могут побороться с Реалом за трансфер Неймара этим летом.

Руководство Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда ПСЖ Неймара. В услугах бразильца лично заинтересован наставник команды Жозе Моуринью.

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Как сообщает Don Balon, “красные дьяволы“ получат финансовую поддержу на подписание Неймара от автомобильной компании Chevrolet.

Chevrolet - титульный спонсор Манчестер Юнайтед, начиная с сезона 2014/15. В компании уверены, что за счет этого трансфера они смогут улучшить свое положение на европейском и азиатском рынке и потеснить позиции конкурентов.

Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги надеется, что Неймар вернется в Испанию.

Отмечалось, что Реал хочет создать новое атакующее трио во главе с лидером ПСЖ Неймаром.

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