Официально: Обамеянг стал игроком Арсенала

Арсенал провернул рекордный трансфер перед закрытием зимнего трансферного окна.

Звездный форвард дортмундской Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянг был представлен в качестве нового игрока Арсенала. Об этом сообщается на официальном сайте “канониров“.

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28-летний габонский футболист подписал долгосрочный контракт с английским клубом. Номер, под которым будет выступать Обамеянг, будет определен чуть позже.

Трансфер габонца стал рекордным для Арсенала. Официально сумма сделки не разглашалась, однако имеется информация, что Боруссия получит 63 миллионов евро за Обамеянга плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что из-за трансфера Пьер-Эмерика Обамеянга продлить контракт с Арсеналом решил Месут Озил.

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