Новичок Челси - о трансфере: Всегда мечтал надеть футболку такого великого клуба
Новый игрок Челси Эмерсон дос Сантос поделился своим мнением относительно переезда в Англию.
Защитник Эмерсон дос Сантос, который перешел из Ромы в Челси, прокомментировал трансфер.
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"Я пришел в Челси, потому что это великий клуб, у которого невероятная история. Сегодня сбылась одно из моих самых заветных желаний - я всегда мечтал надеть футболку такого великого клуба.
За футболом в Англии я слежу с 15-ти лет. Английский чемпионат восхищает своим футболом, за ним очень интересно наблюдать, но еще лучше - играть в Англии", - цитирует слова Эмерсона официальный сайт Челси.
Напомним, что новичок Арсенала Генрих Мхитарян каждый трансфер в своей карьере называл мечтой.
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