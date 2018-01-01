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Новичок Челси - о трансфере: Всегда мечтал надеть футболку такого великого клуба

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Новый игрок Челси Эмерсон дос Сантос поделился своим мнением относительно переезда в Англию.
Эмерсон
Эмерсон
twitter.com/chelseafc

Защитник Эмерсон дос Сантос, который перешел из Ромы в Челси, прокомментировал трансфер.

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"Я пришел в Челси, потому что это великий клуб, у которого невероятная история. Сегодня сбылась одно из моих самых заветных желаний - я всегда мечтал надеть футболку такого великого клуба.

За футболом в Англии я слежу с 15-ти лет. Английский чемпионат восхищает своим футболом, за ним очень интересно наблюдать, но еще лучше - играть в Англии", - цитирует слова Эмерсона официальный сайт Челси.

Напомним, что новичок Арсенала Генрих Мхитарян каждый трансфер в своей карьере называл мечтой.

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Теги: Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол, новичок, трансфер
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