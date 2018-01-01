Форвард Боруссии Д прибыл в Арсенал для прохождения медосмотра

В ближайшее время Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком Арсенала.

Нападающий дортмундской Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянг отправился в Лондон и находится в шаге от трансфера в Арсенал.

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Как сообщает Sky Sports, габонский футболист в данный момент проходит медицинский осмотр для "канониров", после чего должен быть подписан контракт.

Напомним, что Арсенал заплатит за трансфер Пьер-Эмерика Обамеянга 63 миллиона евро.

Отмечалось, что игрок "канониров" Месут Озил решил продлить контракт с клубом из-за трансфера габонского форварда.

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