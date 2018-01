Лидс представил новую эмблему и отказался от нее из-за критики болельщиков

В среду, 24 января, английский клуб Лидс представил свою новую клубную эмблему. Ее разработкой занимались в течение 6 месяцев, а консультацию по вопросу дизайна проводили 10 тысяч человек. Клуб решил изменить логотип из-за того, что в следующем году Лидс отмечает свой 100-летний юбилей.

📸 | Our new crest #MOT #LUFC



6 months of research

10,000 people consulted

Ready for the next 100 years



Watch video ➡️ https://t.co/rIIdL2Yz9F pic.twitter.com/pMrd3zTjCl