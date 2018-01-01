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Лидс представил новую эмблему и отказался от нее из-за критики болельщиков

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Фанаты Лидса были недовольны новой эмблемой клуба и даже подписали петицию против нее.
Лидс отказался от новой эмблемы из-за критики фанатов
Лидс отказался от новой эмблемы из-за критики фанатов
Getty Images

В среду, 24 января, английский клуб Лидс представил свою новую клубную эмблему. Ее разработкой занимались в течение 6 месяцев, а консультацию по вопросу дизайна проводили 10 тысяч человек. Клуб решил изменить логотип из-за того, что в следующем году Лидс отмечает свой 100-летний юбилей.

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Однако реакция болельщиков была негативной - они раскритиковали новую эмблему и даже создали петицию в интернете, которую подписали 77 тысяч человек. Недовольны были и некоторые легендарные игроки клуба, а в сети появилось множество издевательских мемов и пародий на эмблему.

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Как сообщает The Telegraph, руководство клуба приняло решение отказаться от нового логотипа и провести дополнительные консультации с болельщиками, чтобы представить новый вариант.

Ранее сообщалось, что курьезную ошибку допустил Эвертон, который продавал футболки с изображением фанатов Ливерпуля.

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Теги: Лидс, Чемпионшип, логотип, футбол, вне игры, критика
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