Игрок Манчестер Сити заверил, что его травма не очень серьезная

Игрок Манчестер Сити Лерой Сане получил травму в матче Кубка Англии против Кардиффа. “Горожане“ одолели соперника со счетом 2:0.

Хавбек обратился к своим болельщикам и заверил, что с ним все в порядке. “Спасибо за все ваши сообщения, присланные вчера и сегодня. Повреждение связок голеностопного сустава не такое серьезное, как изначально казалось. Скоро начну программу реабилитации и надеюсь в скором времени вернуться на поле“, - написал Сане на своей страничке в Twitter.

Thanks for all your messages yesterday and today! I suffered ankle ligament damage, but I think it isn't as bad as it looked. 😉 My rehab will start soon and I'm motivated to be back on the pitch as soon as possible! 🔥⚽🔥 #inSané #LS19 @ManCity pic.twitter.com/WQCpdFrgjO