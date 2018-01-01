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Официально: Вест Бромвич арендовал форварда Ливерпуля

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Дэниел Старридж остался в АПЛ, но теперь будет выступать за Вест Бромвич.
Дэниел Старридж
Дэниел Старридж
Getty Images

Нападающий Ливерпуля Дэниел Старридж, который мог отправиться в Интер, остается в АПЛ.

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Футболист отправился в аренду в Вест Бромвич, который занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Об этом сообщается на официальном сайте Вест Бромвича.

За аренду Старриджа до конца сезона Ливерпуль получит 1,8 миллиона евро. Для форварда переход - шанс получить игровую практику перед ЧМ-2018, который пройдет летом в России.

Ранее сообщалось, что полузащитник Челси прибыл в Шотландию, чтобы пройти медосмотр в Селтике.

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Теги: Дэниел Старридж, Ливерпуль, Вест Бромвич, чемпионат Англии по футболу, футбол, аренда
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