Официально: Вест Бромвич арендовал форварда Ливерпуля

Дэниел Старридж остался в АПЛ, но теперь будет выступать за Вест Бромвич.

Нападающий Ливерпуля Дэниел Старридж, который мог отправиться в Интер, остается в АПЛ.

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Футболист отправился в аренду в Вест Бромвич, который занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Об этом сообщается на официальном сайте Вест Бромвича.

OFFICIAL: West Brom have completed the signing of Daniel Sturridge on loan for the rest of the season. pic.twitter.com/UGBCoTR7w5 — FourFourTweet (@FourFourTweet) 29 січня 2018 р.

За аренду Старриджа до конца сезона Ливерпуль получит 1,8 миллиона евро. Для форварда переход - шанс получить игровую практику перед ЧМ-2018, который пройдет летом в России.

Ранее сообщалось, что полузащитник Челси прибыл в Шотландию, чтобы пройти медосмотр в Селтике.

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