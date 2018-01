Официально: Вест Бромвич арендовал форварда Ливерпуля

Нападающий Ливерпуля Дэниел Старридж, который мог отправиться в Интер, остается в АПЛ.

Читай также: Юный португальский талант стал объектом интереса со стороны Реала и ПСЖ

Футболист отправился в аренду в Вест Бромвич, который занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Об этом сообщается на официальном сайте Вест Бромвича.

OFFICIAL: West Brom have completed the signing of Daniel Sturridge on loan for the rest of the season. pic.twitter.com/UGBCoTR7w5