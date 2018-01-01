Моуринью примет в свой тренерский штаб капитана Манчестер Юнайтед

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью считает, что капитан команды отлично впишется в тренерский штаб.

Капитан Манчестер Юнайтед Майкл Каррик в конце сезона завершает профессиональную футбольную карьеру. По словам главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью, футболист прекрасно пополнит состав тренерского штаба клуба и добьется успеха в этой деятельности.

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“Это замечательно, что Майкл Каррик останется с нами. Когда я думаю о том, что в мае он завершит свою карьеру, то мне становится грустно. Но я уверен, что у меня появится великолепный помощник, который сможет внести свои предложения для улучшения уровня команды. Я хочу помочь ему стать еще лучше, уже в тренерской деятельности, хотя мне жаль, что команда потеряет футболиста, который хорош абсолютно во всем“, - приводит слова Моуринью Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что полузащитник Реала может перейти в Манчестер Юнайтед.

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