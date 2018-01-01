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Тренер сборной Армении: Арсенал больше подходит Мхитаряну, чем Манчестер Юнайтед

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Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян прокомментировал трансфер Генриха Мхитаряна в Арсенал.
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
twitter.com/arsenal

Наставник сборной Армении Артур Петросян высказал свое мнение относительно трансфера лидера национальной команды Генриха Мхитаряна из Манчестер Юнайтед в Арсенал.

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“Я действительно счастлив, что он ушел из Манчестер Юнайтед. В Арсенале у него должно все получиться, ведь их стиль игры больше подходит Мхитаряну. Я подозреваю, что у Генриха был конфликт с Моуринью, но в Арсенале на него не будут так давить в плане игры в защите.

Венгер любит сильный атакующий футбол, а это то, что умеет Мхитарян. Он - один из лучших игроков в АПЛ, а работа с Венгером сделает его еще сильнее. Определенно, Арсенал больше подходит Мхитаряну, чем Манчестер Юнайтед.

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Я негодовал из-за того, что Моуринью не выпускал его на поле. Но он тренер, и он принимает решения. Меня это действительно расстраивало, и я рад, что Генрих сменил клуб“, - приводит слова Петросяна The Telegraph.

Ранее сообщалось, что новичок Арсенала Генрих Мхитарян провел первую тренировку с командой и назвал Месута Озила королем ассистов.

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Теги: Генрих Мхитарян, Манчестер Юнайтед, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер
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