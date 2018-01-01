Мхитарян назвал Озила королем ассистов и ждет, когда сыграет с ним на поле
Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян, который провел свою первую тренировку с новой командой, поделился впечатлениями о стиле игры "канониров" и среди всех игроков особо выделил Месута Озила.
Читай также: Венгер - о журналистах: Вы готовы растерзать Арсенал
"Арсенал имеет необыкновенный стиль игры, большинство футболистов постоянно находятся в движении. Я приложу все усилия, чтобы как можно лучше помогать им на поле.
С нетерпением жду, когда сыграю вместе с Месутом Озилом. Все знают, что он замечательный игрок и настоящий король ассистов. Я восхищаюсь его умом, тем, как он понимает и читает игру, как он двигается и принимает решения в матчах", - приводит слова Мхитаряна официальный сайт Арсенала.
Ранее сообщалось, что хавбек Генрих Мхитарян продаст футболку Манчестер Юнайтед с автографами футболистов и отдаст деньги на благотворительность.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил