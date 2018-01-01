Мхитарян назвал Озила королем ассистов и ждет, когда сыграет с ним на поле

Новичок Арсенала Генрих Мхитарян рассказал о своей новой команде и отменил партнера по команде Месута Озила.

Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян, который провел свою первую тренировку с новой командой, поделился впечатлениями о стиле игры "канониров" и среди всех игроков особо выделил Месута Озила.

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"Арсенал имеет необыкновенный стиль игры, большинство футболистов постоянно находятся в движении. Я приложу все усилия, чтобы как можно лучше помогать им на поле.

С нетерпением жду, когда сыграю вместе с Месутом Озилом. Все знают, что он замечательный игрок и настоящий король ассистов. Я восхищаюсь его умом, тем, как он понимает и читает игру, как он двигается и принимает решения в матчах", - приводит слова Мхитаряна официальный сайт Арсенала.

Ранее сообщалось, что хавбек Генрих Мхитарян продаст футболку Манчестер Юнайтед с автографами футболистов и отдаст деньги на благотворительность.

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