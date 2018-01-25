Венгер - о зарплате Озила: Мы можем не принять его запросы
Главный тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал, что у клуба есть определенные финансовые ограничения и он не способен платить полузащитнику Месуту Озилу зарплату, превышающую возможности клуба.
Контракт немецкого футболиста истекает в конце нынешнего сезона и стороны не могут достигнуть договоренности относительно продления соглашения.
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"Арсенал - это клуб топ-уровня, что накладывает на нас определенные обязательства и ответственность. Мы можем тратить лишь те деньги, которые зарабатываем, чтобы не оказаться в кризисе.
Если финансовые требования футболиста выходят за грани допустимого, то мы можем не принять его запросы", - приводит слова Венгера Evening Standard.
Ранее сообщалось, что на полузащитника Арсенала Месута Озила претендуют Барселона и Челси.
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