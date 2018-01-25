Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Венгер - о зарплате Озила: Мы можем не принять его запросы

Комментариев: 1
Наставник Арсенала Арсен Венгер заявил, что клуб не способен обеспечивать все финансовые требования футболистов.
Месут Озил и Арсен Венгер
Месут Озил и Арсен Венгер
Getty Images

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал, что у клуба есть определенные финансовые ограничения и он не способен платить полузащитнику Месуту Озилу зарплату, превышающую возможности клуба.

Контракт немецкого футболиста истекает в конце нынешнего сезона и стороны не могут достигнуть договоренности относительно продления соглашения.

Читай также: Венгер: Арсенал приложил много усилий, чтобы стать богаче

"Арсенал - это клуб топ-уровня, что накладывает на нас определенные обязательства и ответственность. Мы можем тратить лишь те деньги, которые зарабатываем, чтобы не оказаться в кризисе.

Если финансовые требования футболиста выходят за грани допустимого, то мы можем не принять его запросы", - приводит слова Венгера Evening Standard.

Ранее сообщалось, что на полузащитника Арсенала Месута Озила претендуют Барселона и Челси.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber. 

Поделись:
Теги: Арсен Венгер, Месут Озил, Арсенал, контракт, зарплата, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  25.01.2018, 12:24
Оценка:  0
гость
кстати, интересную информацию можно посмотреть на канале "о спорте LUXЕ"
https://www.youtube.co m/channel/UC2-50zfdSp8Q-GCgrH4RIS Q?view_as=subscriber - вот ссылочка
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь