Экс-игрок Шахтера получил травму в матче с Арсеналом
Полузащитник Челси Виллиан получил повреждение в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги против Арсенала и был заменен на 30-й минуте встречи.
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Главный тренер "синих" Антонио Конте сообщил, что у 29-летнего бразильца диагностировали травму задней поверхности бедра.
"Думаю, что травма Виллиана не носит серьезного характера. Надеюсь, что медицинский штаб подтвердит мои предположения", - приводит слова Конте официальный сайт Челси.
"Синие" проиграли Арсеналу со счетом 2:1 и вылетели из борьбы за Кубок английской лиги.
Ранее сообщалось, что экс-игрок Шахтера Луис Адриано выложил фотографии с отпуска, на которых он пьет с друзьями пиво.
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