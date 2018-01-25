Экс-игрок Шахтера получил травму в матче с Арсеналом

Бывший игрок Шахтера Виллиан, который сейчас выступает за Челси, травмировался в матче против Арсенала.

Полузащитник Челси Виллиан получил повреждение в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги против Арсенала и был заменен на 30-й минуте встречи.

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Главный тренер "синих" Антонио Конте сообщил, что у 29-летнего бразильца диагностировали травму задней поверхности бедра.

"Думаю, что травма Виллиана не носит серьезного характера. Надеюсь, что медицинский штаб подтвердит мои предположения", - приводит слова Конте официальный сайт Челси.

"Синие" проиграли Арсеналу со счетом 2:1 и вылетели из борьбы за Кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Шахтера Луис Адриано выложил фотографии с отпуска, на которых он пьет с друзьями пиво.

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