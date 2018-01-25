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Экс-игрок Шахтера получил травму в матче с Арсеналом

Комментариев: 1
Бывший игрок Шахтера Виллиан, который сейчас выступает за Челси, травмировался в матче против Арсенала.
Виллиан (справа)
Виллиан (справа)
Getty Images

Полузащитник Челси Виллиан получил повреждение в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги против Арсенала и был заменен на 30-й минуте встречи.

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Главный тренер "синих" Антонио Конте сообщил, что у 29-летнего бразильца диагностировали травму задней поверхности бедра.

"Думаю, что травма Виллиана не носит серьезного характера. Надеюсь, что медицинский штаб подтвердит мои предположения", - приводит слова Конте официальный сайт Челси.

"Синие" проиграли Арсеналу со счетом 2:1 и вылетели из борьбы за Кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Шахтера Луис Адриано выложил фотографии с отпуска, на которых он пьет с друзьями пиво.

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Теги: Виллиан, Челси, Кубок английской лиги, футбол, травма
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Комментариев (1)
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irinapolina    25.01.2018, 11:36
Оценка:  0
irinapolina
Ипаные бигмировские дрочеры, просто Виллиан написать нельзя? Или вы думаете что интригу создаете))
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