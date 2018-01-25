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Манчестер Юнайтед может продать Реалу вратаря за 100 миллионов евро

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Реал в третий раз предпримет попытку подписать вратаря Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа.
Давид Де Хеа
Давид Де Хеа
Getty Images

По завершении этого сезона Реал в третий раз попытается подписать контракт с голкипером Манчестер Юнайтед Давидом Де Хеа.

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Как сообщает Cadena Ser, агент 27-летнего футболиста Жорже Мендеш уже поставил своего клиента в известность о намерении мадридского клуба. В свою очередь, Манчестер Юнайтед готов отпустить вратаря, если Реал заплатит за него не менее 100 миллионов евро.

Первая попытка заключить сделку сорвалась из-за проблем с факсом, во второй раз помехой стал наставник Реала Зинедин Зидан, который хотел сохранить в команде Кейлора Наваса.

Ранее сообщалось, что Реал может подписать вратаря Челси Тибо Куртуа и заплатить отступные Атлетику за голкипера Кепу Аррисабалагу.

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Теги: Давид Де Хеа, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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гость  (аноним)  25.01.2018, 12:29
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