Манчестер Юнайтед может продать Реалу вратаря за 100 миллионов евро
По завершении этого сезона Реал в третий раз попытается подписать контракт с голкипером Манчестер Юнайтед Давидом Де Хеа.
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Как сообщает Cadena Ser, агент 27-летнего футболиста Жорже Мендеш уже поставил своего клиента в известность о намерении мадридского клуба. В свою очередь, Манчестер Юнайтед готов отпустить вратаря, если Реал заплатит за него не менее 100 миллионов евро.
Первая попытка заключить сделку сорвалась из-за проблем с факсом, во второй раз помехой стал наставник Реала Зинедин Зидан, который хотел сохранить в команде Кейлора Наваса.
Ранее сообщалось, что Реал может подписать вратаря Челси Тибо Куртуа и заплатить отступные Атлетику за голкипера Кепу Аррисабалагу.
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