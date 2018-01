Гвардиола достигнул отметки в 500 матчей в качестве главного тренера

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги Манчестер Сити обыграл Бристоль со счетом 3:2.

Этот поединок стал для наставника “горожан“ Хосепа Гвардиолы юбилейным. Испанец провел на посту главного тренера 500 матчей.

Congrats on your 500th game in management, boss! 👏🏻 pic.twitter.com/81BHyYRHGO