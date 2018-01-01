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Венгер - о журналистах: Вы готовы растерзать Арсенал

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Наставник Арсенала Арсен Венгер жестко ответил журналисту на вопрос об атмосфере в команде.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер считает, что журналисты несправедливы к его команде. Во время интервью журналист Daily Telegraph Джереми Уилсон спросил у французского специалиста, улучшится ли атмосфера в клубе, если “канониры“ одолеют Челси в ответном матче Кубка английской лиги.

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“Изменит ли выход в финал атмосферу в клубе? У меня не возникает подобных иллюзий, абсолютно. Атмосферу определяете вы, журналисты. Ведь мы были в нескольких финалах. Изменило ли это что-то? Нет.

Вы прославляете даже те клубы, которые не играли в финалах уже лет 25, но при этом вы готовы растерзать Арсенал, хотя за последние четыре года мы трижды выигрывали Кубок Англии.

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Вот такие дела. И мы вынуждены с этим жить“, - приводит слова Венгера английский журналист на своей официальной страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что игроку Арсенала сделали десятую операцию на ноге и он хочет вернуться на поле.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
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