Венгер - о журналистах: Вы готовы растерзать Арсенал

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер считает, что журналисты несправедливы к его команде. Во время интервью журналист Daily Telegraph Джереми Уилсон спросил у французского специалиста, улучшится ли атмосфера в клубе, если “канониры“ одолеют Челси в ответном матче Кубка английской лиги.

“Изменит ли выход в финал атмосферу в клубе? У меня не возникает подобных иллюзий, абсолютно. Атмосферу определяете вы, журналисты. Ведь мы были в нескольких финалах. Изменило ли это что-то? Нет.

Вы прославляете даже те клубы, которые не играли в финалах уже лет 25, но при этом вы готовы растерзать Арсенал, хотя за последние четыре года мы трижды выигрывали Кубок Англии.

Вот такие дела. И мы вынуждены с этим жить“, - приводит слова Венгера английский журналист на своей официальной страничке в Twitter.

