Главный тренер Арсенала рассказал о финансовом положении клуба.

Наставник Арсенала Арсен Венгер прокомментировал финансовое состояние клуба. Согласно информации консалтинговой компании Deloitte, “канониры“ заработали 487,6 миллионов за сезон 2016/17 и занимают 6-е место в рейтинге самых прибыльных клубов.

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“Не забывайте, что мы финансово ограничены из-за строительства нового стадиона. У нас есть финансовый план, которого мы придерживаемся. Арсенал приложил много усилий, чтобы стать богаче. А тратить эти деньги необходимо с умом.

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Арсенал - это серьезный клуб, и мы хотим тратить лишь на то, что можем себе позволить. Если мы не сможем что-то приобрести, то так и скажем. Я не волнуюсь, что нас называют торговым клубом. Игроки достигают определенного возраста и статуса и хотят уйти, и мы их отпускаем“, - приводит слова Венгера Mirror.

Напомним, что первое место в рейтинге Deloitte занял Манчестер Юнайтед, который за прошлый сезон заработал 676 миллионов евро.

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