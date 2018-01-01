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Популярная британская телерадиокомпания сняла фильм о гомофобии в английском футболе

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Британская вещательная корпорация BBC выпустила документальный фильм о гомофобии в самой популярной игре в Англии.
Ричи Андерсон (справа) - герой документального фильма о гомофобии в футболе
Ричи Андерсон (справа) - герой документального фильма о гомофобии в футболе
twitter.com/richie_anderson

В английском футболе пытаются бороться с проявлениями гомофобии. Британский телеканал BBC The One Shaw снял об этом документальный фильм. Главным героем фильма стал ведущий канала, футболист и лидер фан-клуба Вест Бромвича для представителей ЛГБТ-сообществ, Ричи Андерсон.

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Девиз фильма BBC: “Время сказать своим партнерам по команде, что я - гей“.

Андерсон не скрывает свою нетрадиционную ориентацию. Кроме того, он встретился с представителем консультационного совета Футбольной Ассоциации Полом Эллиотом. Они обсуждали проблему искоренения гомофобии из спорта.

Ранее сообщалось, что болельщикам-геям разрешили целоваться на ЧМ-2018 в России.

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Теги: ЛГБТ, чемпионат Англии по футболу, футбол, гомофобия
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