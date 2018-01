Популярная британская телерадиокомпания сняла фильм о гомофобии в английском футболе

В английском футболе пытаются бороться с проявлениями гомофобии. Британский телеканал BBC The One Shaw снял об этом документальный фильм. Главным героем фильма стал ведущий канала, футболист и лидер фан-клуба Вест Бромвича для представителей ЛГБТ-сообществ, Ричи Андерсон.

Девиз фильма BBC: “Время сказать своим партнерам по команде, что я - гей“.

Андерсон не скрывает свою нетрадиционную ориентацию. Кроме того, он встретился с представителем консультационного совета Футбольной Ассоциации Полом Эллиотом. Они обсуждали проблему искоренения гомофобии из спорта.

'It's time to tell my team-mates I'm gay'. We're really proud of our presenter @richie_anderson who appeared on the One Show last night. Watch the full film about homophobia in grass roots football here https://t.co/JXex5cDdCc pic.twitter.com/H3itc5rMj7