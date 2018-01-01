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Конте похвалил молодого игрока и считает, что он может стать великим футболистом

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Наставник Челси высоко отозвался об игре 21-летнего защитника Андреаса Кристенсена.
Андреас Кристенсен и Антонио Конте
Андреас Кристенсен и Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Челси Антонио Конте высказал свое мнение относительно профессиональных качеств датского защитника Андреаса Кристенсена.

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“Думаю, с момента начала сезона Кристенсен фантастически прибавил в своей игре. Несмотря на то, что ему всего лишь 21 год, он может в ближайшее время стать высококлассным защитником не только для Челси, но и для мирового футбола.

Самое главное - это оставаться скромным, усердно работать и стремиться расти над собой, но я доволен тем прогрессом, который он демонстрирует.

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Он многое способен улучшить в индивидуальном плане при игре с мячом. Это важная составляющая, и он способен еще прибавить в этом отношении“, - цитирует Конте официальный сайт Челси.

Ранее сообщалось, что наставник Челси Антонио Конте раскритиковал своего игрока за удаление в матче Кубка Англии.

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Теги: Андреас Кристенсен, Антонио Конте, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол
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