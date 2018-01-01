Экс-тренер сборной Англии обвинил Зинченко в пропущенном голе Манчестер Сити

Стив Макларен заявил, что Манчестер Сити пропустил от Ньюкасла из-за украинского полузащитника Александра Зинченко.

В матче 24-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле одолел Ньюкасл (3:1). На 67-й минуте встречи полузащитник гостей Джейкоб Мерфи забил гол в ворота "горожан". Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен считает, что этот гол был забит по вине полузащитника Александра Зинченко.

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"За 65 минут встречи Ньюкасл впервые оказался на половине поля соперника. Этот эпизод наглядно показал, что Манчестер Сити уязвим с левого фланга обороны, где играет Зинченко.

В пропущенном мяче виноват Александр. Он потерял позицию и дал Мерфи воспользоваться образовавшейся свободной зоной", - заявил Макларен в эфире BBC Radio 5.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко показал, как он вместе с Фернандиньо восстанавливается в криокамере.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что донецкий Шахтер хочет включить Александра Зинченко в сделку по Фреду.

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