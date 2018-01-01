Полузащитник Челси о Реале: Отец иногда говорит глупости, я всем доволен в Англии

Бельгийский футболист Челси Эден Азар отрицает слова отца о том, что не продлевает контракт из-за заинтересованности Реала.

Игрок Челси Эден Азар заявил, что слова его отца Тьерри об отказе продлевать контракт с “синими“ из-за интереса со стороны Реала лишь недоразумение.

“Мой отец иногда говорит глупости, я всем доволен в Англии. Мы с ним поговорили и никаких проблем из-за его слов нет.

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Я действительно сосредоточен на выступлениях за Челси. Мой контракт рассчитан еще на 2 года и мне здесь нравится. Я не раз заявлял, что хочу доиграть этот сезон и после этого уже принимать решение. Но я всем доволен в Челси“, - приводит слова Азара Mirror.

Ранее сообщалось, что игрок Челси Эден Азар поклялся болельщику никогда не покинуть команду.

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