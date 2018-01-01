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Агент Санчеса получит 13,5 миллионов евро за трансфер игрока в МЮ

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Агент Алексиса Санчеса получит солидную сумму комиссионных.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

В СМИ появилась информация относительно деталей трансфера Алексиса Санчеса из Арсенала в Манчестер Юнайтед.

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Агент чилийского нападающего Фернандо Феличевич получит 12 миллионов фунтов (около 13,6 миллионов евро) комиссионных от манкунианцев, сообщает The Telegraph. Санчес же будет получать 350 тысяч фунтов в неделю (около 397 тысяч евро).

Кроме того, сообщается, что Генрих Мхитарян, который перейдет в Арсенал в обмен на Санчеса, станет самым высокооплачиваемым игроком "канониров" с окладом 175 тысяч фунтов в неделю (около 198 тысяч евро).

Ранее сообщалось, что с учетом всех расходов Манчестер Юнайтед потратит на переход Санчеса 200 миллионов евро.

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Теги: Алексис Санчес, Арсенал, Генрих Мхитарян, Манчестер Юнайтед, трансфер, чемпионат Англии по футболу, футбол
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