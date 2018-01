Агент Санчеса получит 13,5 миллионов евро за трансфер игрока в МЮ

В СМИ появилась информация относительно деталей трансфера Алексиса Санчеса из Арсенала в Манчестер Юнайтед.

Читай также: Венгер: Зарплата Мхитаряна не станет проблемой, мне он нравится

Агент чилийского нападающего Фернандо Феличевич получит 12 миллионов фунтов (около 13,6 миллионов евро) комиссионных от манкунианцев, сообщает The Telegraph. Санчес же будет получать 350 тысяч фунтов в неделю (около 397 тысяч евро).

Кроме того, сообщается, что Генрих Мхитарян, который перейдет в Арсенал в обмен на Санчеса, станет самым высокооплачиваемым игроком "канониров" с окладом 175 тысяч фунтов в неделю (около 198 тысяч евро).

Alexis Sánchez has agreed a financial package with Manchester United worth £350,000-a-week plus image rights and bonuses and his agent will receive an eight-figure signing on fee. (Source: London Standard) pic.twitter.com/lcLVZuNeMK