Голкипер Манчестер Юнайтед не хочет обсуждать новый контракт с клубом

Давид Де Хеа считает, что пока не пришло время для нового соглашения.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа сообщил, что на данный момент не планирует подписывать новый контракт с клубом.

Читай также: Манчестер Юнайтед потратит 200 миллионов евро на подписание Санчеса

"Я не думаю, что сейчас необходимо думать о будущем, сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать соглашение. У нас еще очень много матчей до конца сезона, и, в первую очередь, необходимо думать о предстоящем на выходных матче. Нужно полностью сосредоточиться на тренировках, работать над собой и брать очки.

Быть частью МЮ - это уже нечто особенное. На выездных матчах, когда ты выступаешь за "красных дьяволов", ты чувствуешь гордость. Это очень особенное чувство.

Читай также: Игрок Манчестер Юнайтед сходил на ужин в компании звезды Дома-2

Пребывание здесь наполняет тебя, и ты осознаешь, как много эта команда значит для сотрудником и фанатов. Они все живут ради игры, это становится огромной частью тебя, и то время, которое ты проводишь в составе этого клуба, можно только ценить", - цитирует Де Хеа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью хочет, чтобы лидер Реала Криштиану Роналду перешел в английский клуб.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.