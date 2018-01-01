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Голкипер Манчестер Юнайтед не хочет обсуждать новый контракт с клубом

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Давид Де Хеа считает, что пока не пришло время для нового соглашения.
Давид Де Хеа
Давид Де Хеа
Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа сообщил, что на данный момент не планирует подписывать новый контракт с клубом.

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"Я не думаю, что сейчас необходимо думать о будущем, сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать соглашение. У нас еще очень много матчей до конца сезона, и, в первую очередь, необходимо думать о предстоящем на выходных матче. Нужно полностью сосредоточиться на тренировках, работать над собой и брать очки.

Быть частью МЮ - это уже нечто особенное. На выездных матчах, когда ты выступаешь за "красных дьяволов", ты чувствуешь гордость. Это очень особенное чувство.

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Пребывание здесь наполняет тебя, и ты осознаешь, как много эта команда значит для сотрудником и фанатов. Они все живут ради игры, это становится огромной частью тебя, и то время, которое ты проводишь в составе этого клуба, можно только ценить", - цитирует Де Хеа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью хочет, чтобы лидер Реала Криштиану Роналду перешел в английский клуб.

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Теги: Давид Де Хеа, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, контракт, вне игры
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