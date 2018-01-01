Экс-нападающий Арсенала назвал Мхитаряна одним из лучших игроков в АПЛ

У армянского футболиста есть поклонники среди бывших футбольных звезд.

Бывший форвард Арсенала Пол Мерсон дал свои комментарии относительно возможного трансфера Генриха Мхитаряна из Манчестер Юнайтед в состав “канониров“.

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“Я большой поклонник игры Мхитаряна, наблюдал за его игрой еще в то время, когда он выступал в дортмундской Боруссии, где он много забивал и был признан игроком сезона.

Конечно, у него не все получилось в Манчестер Юнайтед, но если он совершит трансфер в Арсенал, то может стать сенсацией. Это отличный трансфер и для него, и для клуба. Достаточно трудно подписать такого футболиста в январе. Мхитарян - один из лучших футболистов в чемпионате Англии“, - цитирует Мерсона Sky Sports.

Ранее сообщалось, что агент Мхитаряна пытается выбить для футболиста более высокую зарплату. При этом, главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что никаких финансовых проблем у армянина не будет.

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