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Венгер: Зарплата Мхитаряна не станет проблемой, мне он нравится

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Наставник Арсенала Арсен Венгер надеется, что Генрих Мхитарян присоединится к его команде.
Генрих Мхитарян (слева)
Генрих Мхитарян (слева)
Getty Images

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал, что лично заинтересован в трансфере армянского полузащитника Генриха Мхитаряна из Манчестер Юнайтед. Руководство "красных дьяволов" готово отпустить Мхитаряна в обмен на форварда Алексиса Санчеса.

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"Этот трансфер может случится в ближайшие 24 часа, но может и не случится. Это трансферный рынок, в котором все может изменится в любой момент. В любом случае, зарплата Мхитаряна не станет проблемой для нас, мне он нравится", - приводит слова Венгера Mirror.

Напомним, что агент Мхитаряна Мино Райола затягивает сделку по обмену с Арсеналом и выбивает для армянского футболиста более высокую зарплату.

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Теги: Генрих Мхитарян, Манчестер Юнайтед, Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
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