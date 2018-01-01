Моуринью подпишет с Манчестер Юнайтед контракт до 2021 года

Португальский специалист останется в Англии еще на три года.

С октября прошлого года агент Жозе Моуринью Жорже Мендеш вел переговоры с представителями Манчестер Юнайтед по поводу продления действующего контракта. В СМИ появилась информация, что сделка близится к завершению и вскоре соглашение будет подписано.

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Как сообщают информаторы Sky Sports и The Times, контракт будет рассчитан до 2021 года. Кроме того, в договоре будет прописана опция продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью живет в отеле и не покупает дом в Манчестере потому, что ленивый.

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