Моуринью подпишет с Манчестер Юнайтед контракт до 2021 года
С октября прошлого года агент Жозе Моуринью Жорже Мендеш вел переговоры с представителями Манчестер Юнайтед по поводу продления действующего контракта. В СМИ появилась информация, что сделка близится к завершению и вскоре соглашение будет подписано.
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Как сообщают информаторы Sky Sports и The Times, контракт будет рассчитан до 2021 года. Кроме того, в договоре будет прописана опция продления еще на один сезон.
José Mourinho is on the verge of signing a contract to remain at #MUFC until 2021, reports @hirstclass #EPL https://t.co/PYz2fQyiNj pic.twitter.com/SDrmFpJ1M2— Times Sport (@TimesSport) 17 січня 2018 р.
Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью живет в отеле и не покупает дом в Манчестере потому, что ленивый.
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