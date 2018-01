Моуринью подпишет с Манчестер Юнайтед контракт до 2021 года

С октября прошлого года агент Жозе Моуринью Жорже Мендеш вел переговоры с представителями Манчестер Юнайтед по поводу продления действующего контракта. В СМИ появилась информация, что сделка близится к завершению и вскоре соглашение будет подписано.

Как сообщают информаторы Sky Sports и The Times, контракт будет рассчитан до 2021 года. Кроме того, в договоре будет прописана опция продления еще на один сезон.

