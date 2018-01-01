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Агент Мхитаряна затягивает сделку по обмену с Арсеналом и выбивает высокую зарплату

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Футбольный агент Мино Райола хочет высокую зарплату для Генриха Мхитаряна и задерживает обмен футболиста на Алексиса Санчеса.
Агент Генриха Мхитаряна затягивает переговоры с Арсеналом
Агент Генриха Мхитаряна затягивает переговоры с Арсеналом
Getty Images

Манчестер Юнайтед предложил Арсеналу обмен своего игрока Генриха Мхитаряна на Алексиса Санчеса и клубы согласовали условия сделки.

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Однако переход Санчеса на Олд Траффорд затягивается из-за денежных аппетитов агента Мхитаряна Мины Райолы, который пытается выбить для своего клиента условия, на которых за “канониров“ выступает Санчес, сообщает Calciomercato.

Текущая зарплата армянского футболиста в Манчестер Юнайтед составляет 4,5 миллиона евро в год, а Санчес получает в Арсенале 11,5 миллионов евро. Чилиец уже согласовал условия личного контракта с “красными дьяволами“, но для перехода ему необходимо дождаться, когда будет достигнуто соглашение с представителями Мхитаряна. 

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет предложить Алексису Санчесу самую высокую зарплату в чемпионате Англии.

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Теги: Генрих Мхитарян, Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, Арсенал, трансфер, обмен, контракт, чемпионат Англии по футболу, футбол, Мино Райола
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