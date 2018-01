Агент Мхитаряна затягивает сделку по обмену с Арсеналом и выбивает высокую зарплату

Манчестер Юнайтед предложил Арсеналу обмен своего игрока Генриха Мхитаряна на Алексиса Санчеса и клубы согласовали условия сделки.

Читай также: Игрок Манчестер Юнайтед покинет клуб в январе - СМИ

Однако переход Санчеса на Олд Траффорд затягивается из-за денежных аппетитов агента Мхитаряна Мины Райолы, который пытается выбить для своего клиента условия, на которых за “канониров“ выступает Санчес, сообщает Calciomercato.

Текущая зарплата армянского футболиста в Манчестер Юнайтед составляет 4,5 миллиона евро в год, а Санчес получает в Арсенале 11,5 миллионов евро. Чилиец уже согласовал условия личного контракта с “красными дьяволами“, но для перехода ему необходимо дождаться, когда будет достигнуто соглашение с представителями Мхитаряна.

#Raiola is slowing down the deal between #Arsenal and #ManchesterUnited: he insisting that #Mkhitaryan should receive an Alexis-level salary. #Sanchez agreed personal terms with MUFC but is waiting for the end of Mino-business. 😀 It takes patience...https://t.co/dmYzUIWazw