Санчес перейдет в Манчестер Юнайтед, а Мхитарян - в Арсенал - СМИ

Арсенал хочет обменять своего футболиста Алексиса Санчеса на полузащитника Манчестер Юнайтед Генриха Мхитаряна.

Санчес уже согласовал условия контракта с “красными дьяволами“, сообщает Sky Sport Italia. Теперь английские клубы ожидают, когда армянский игрок Манчестер Юнайтед договорится с Арсеналом по поводу сделки.

Sky Italy, who first reported Man United were in for Sanchez, say he’s agreed terms with United. Just waiting for Mkhitaryan to agree terms with Arsenal