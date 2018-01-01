Санчес перейдет в Манчестер Юнайтед, а Мхитарян - в Арсенал - СМИ
Арсенал и Манчестер Юнайтед согласовали условия взаимного трансфера и ожидают ответа от Генриха Мхитаряна.
Арсенал хочет обменять своего футболиста Алексиса Санчеса на полузащитника Манчестер Юнайтед Генриха Мхитаряна.
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Санчес уже согласовал условия контракта с “красными дьяволами“, сообщает Sky Sport Italia. Теперь английские клубы ожидают, когда армянский игрок Манчестер Юнайтед договорится с Арсеналом по поводу сделки.
Sky Italy, who first reported Man United were in for Sanchez, say he’s agreed terms with United. Just waiting for Mkhitaryan to agree terms with Arsenal— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 15 січня 2018 р.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити отказался от борьбы за игрока Арсенала Алексиса Санчеса.
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