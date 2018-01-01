Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Санчес перейдет в Манчестер Юнайтед, а Мхитарян - в Арсенал - СМИ

Комментариев: 0
Арсенал и Манчестер Юнайтед согласовали условия взаимного трансфера и ожидают ответа от Генриха Мхитаряна.
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
Getty Images

Арсенал хочет обменять своего футболиста Алексиса Санчеса на полузащитника Манчестер Юнайтед Генриха Мхитаряна.

Читай также: МЮ хочет предложить Санчесу самую большую зарплату в АПЛ

Санчес уже согласовал условия контракта с “красными дьяволами“, сообщает Sky Sport Italia. Теперь английские клубы ожидают, когда армянский игрок Манчестер Юнайтед договорится с Арсеналом по поводу сделки.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити отказался от борьбы за игрока Арсенала Алексиса Санчеса.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Алексис Санчес, Арсенал, Генрих Мхитарян, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь