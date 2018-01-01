Санчес перейдет в Манчестер Юнайтед, а Мхитарян - в Арсенал - СМИ

Арсенал и Манчестер Юнайтед согласовали условия взаимного трансфера и ожидают ответа от Генриха Мхитаряна.

Арсенал хочет обменять своего футболиста Алексиса Санчеса на полузащитника Манчестер Юнайтед Генриха Мхитаряна.

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Санчес уже согласовал условия контракта с “красными дьяволами“, сообщает Sky Sport Italia. Теперь английские клубы ожидают, когда армянский игрок Манчестер Юнайтед договорится с Арсеналом по поводу сделки.

Sky Italy, who first reported Man United were in for Sanchez, say he’s agreed terms with United. Just waiting for Mkhitaryan to agree terms with Arsenal — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 15 січня 2018 р.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити отказался от борьбы за игрока Арсенала Алексиса Санчеса.

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