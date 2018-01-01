Песня фаната Ливерпуля, которая набирает популярность в сети
Фанат Ливерпуля записал песню, в которой не расстраивается из-за продажи Коутиньо, ведь в команде есть отличные игроки.
Один из болельщиков Ливерпуля сочинил песню о продаже полузащитника Филиппе Коутиньо и настоящих звездах команды.
“Мы продали Коутиньо, но у нас есть Салах, Мане и Фирмино“, - поет фанат. За несколько дней ролик набрал набрал в сети YouTube более полумиллиона просмотров.
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Песня стала настолько популярной, что болельщики Ливерпуля в Нью-Йорке (США) все вместе исполняли ее в одном из местных пабов.
The song of the season has made it to New York 😂— B/R Football (@brfootball) 14 січня 2018 р.
🎥: @NYCKOPITES, @CarrasNYCpic.twitter.com/BgEJZ13gGN
Ранее сообщалось, что сумасшедший фанат Арсенала прокатился между лентами эскалатора.
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