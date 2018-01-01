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Песня фаната Ливерпуля, которая набирает популярность в сети

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Фанат Ливерпуля записал песню, в которой не расстраивается из-за продажи Коутиньо, ведь в команде есть отличные игроки.

Один из болельщиков Ливерпуля сочинил песню о продаже полузащитника Филиппе Коутиньо и настоящих звездах команды.

“Мы продали Коутиньо, но у нас есть Салах, Мане и Фирмино“, - поет фанат. За несколько дней ролик набрал набрал в сети YouTube более полумиллиона просмотров.

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Песня стала настолько популярной, что болельщики Ливерпуля в Нью-Йорке (США) все вместе исполняли ее в одном из местных пабов.

Ранее сообщалось, что сумасшедший фанат Арсенала прокатился между лентами эскалатора.

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Теги: Мохаммед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, видео, прикол, песня
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