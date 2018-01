Песня фаната Ливерпуля, которая набирает популярность в сети

Один из болельщиков Ливерпуля сочинил песню о продаже полузащитника Филиппе Коутиньо и настоящих звездах команды.

“Мы продали Коутиньо, но у нас есть Салах, Мане и Фирмино“, - поет фанат. За несколько дней ролик набрал набрал в сети YouTube более полумиллиона просмотров.

Песня стала настолько популярной, что болельщики Ливерпуля в Нью-Йорке (США) все вместе исполняли ее в одном из местных пабов.

The song of the season has made it to New York 😂



🎥: @NYCKOPITES, @CarrasNYCpic.twitter.com/BgEJZ13gGN