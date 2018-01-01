Гвардиола отказался от покупки игрока Арсенала Санчеса

Манчестер Сити не будет подписывать нападающего Арсенала Алексиса Санчеса.

По инициативе главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы клуб прекратил попытки подписать контракт с игроком Арсенала Алексисом Санчесом.

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Руководство и тренер “горожан“ были недовольны тем, что агенты Санчеса отказались от предварительной договоренности из-за того, что Манчестер Юнайтед предложил чилийцу более высокую зарплату, сообщает Goal.

Британские СМИ сообщают, что переход Санчеса в состав “красных дьяволов“ будет оформлен на этой неделе. Его зарплата составит 400 тысяч фунтов в неделю (около 450 тысяч евро).

Напомним, что Манчестер Сити потерпел первое поражение в АПЛ от Ливерпуля.

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