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Гвардиола отказался от покупки игрока Арсенала Санчеса

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Манчестер Сити не будет подписывать нападающего Арсенала Алексиса Санчеса.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

По инициативе главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы клуб прекратил попытки подписать контракт с игроком Арсенала Алексисом Санчесом.

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Руководство и тренер “горожан“ были недовольны тем, что агенты Санчеса отказались от предварительной договоренности из-за того, что Манчестер Юнайтед предложил чилийцу более высокую зарплату, сообщает Goal.

Британские СМИ сообщают, что переход Санчеса в состав “красных дьяволов“ будет оформлен на этой неделе. Его зарплата составит 400 тысяч фунтов в неделю (около 450 тысяч евро).

Напомним, что Манчестер Сити потерпел первое поражение в АПЛ от Ливерпуля.

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Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Арсенал, Алексис Санчес, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер
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