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Игрок Манчестер Юнайтед сходил на ужин в компании звезды Дома-2

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Маруан Феллайни, видимо, закрутил роман со звездой реалити-шоу Викторией Боней.
Маруан Феллайни (справа)
Маруан Феллайни (справа)
Getty Images

В конце 2017 года появились слухи о том, что бельгийский полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни закрутил роман со звездой российского реалити-шоу Дом-2 Викторией Боней. 

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Несколько дней назад папарацци удалось получить снимок, на котором Маруан и Виктория ужинают в ресторане. Однако никаких комментариев или заявлений от пары все еще не поступило.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни покинет клуб в январе. После ЧМ-2018, который пройдет в России, футболист также покинет состав сборной Бельгии.

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Теги: Маруан Феллайни, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, девушки, фото, слухи, Виктория Боня
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.01.2018, 11:35
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Виктория Вротбероня и Впопудавоня. Никак патаскуха старая не успокоится
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