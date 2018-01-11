Игрок Манчестер Юнайтед сходил на ужин в компании звезды Дома-2

Маруан Феллайни, видимо, закрутил роман со звездой реалити-шоу Викторией Боней.

В конце 2017 года появились слухи о том, что бельгийский полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни закрутил роман со звездой российского реалити-шоу Дом-2 Викторией Боней.

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Несколько дней назад папарацци удалось получить снимок, на котором Маруан и Виктория ужинают в ресторане. Однако никаких комментариев или заявлений от пары все еще не поступило.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни покинет клуб в январе. После ЧМ-2018, который пройдет в России, футболист также покинет состав сборной Бельгии.

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