Подопечные Юргена Клоппа на Энфилде расправились с Манчестер Сити.

Ливерпуль стал первой командой в чемпионате Англии сезона 2017/18, которая смогла обыграть Манчестер Сити.

Голевую феерию открыл на 9-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен, пробив с линии штрафной площади. Под конец первого тайма, на 40-й минуте, Лерой Сане с передачи Кайла Уокера сравнял счет.

Но самое интересное осталось на вторую половину встречи. Играя в любимой манере от соперника, Ливерпуль разобрал на механизмы гостей и забил три гола за десять минут. На 59-й минуте вывел вперед “красных“ Роберто Фирмино, дальше мощно пробил Садио Мане в верхний угол, и на 68-й минуте Мохамед Салах воспользовался плохим выносом мяча от Эдерсон и закинул мяч в пустые ворота Сити почти с центра поля.

В конце встречи Ливерпуль заставил фанатов понервничать, пропустив голы от Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана. Но в итоге удержать важнейший успех команде Юргена Клоппа удалось.

Таким образом, Манчестер Сити впервые проиграл в текущем чемпионате, но остался на расстоянии в 15 очков от Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.

Ливерпуль – Манчестер Сити 4:3

Голы: Окслейд-Чемберлен, 9, Фирмино, 59, Мане, 61, Салах, 68 – Сане, 40, Б. Силва, 84, Гюндоган, 90+2

Ливерпуль: Кариус – Гомес, Матип, Ловрен, Робертсон – Джан (Милнер, 79), Вейналдум – Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Мане – Фирмино

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф – Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган – Стерлинг (Б. Силва, 71), Агуэро, Сане

Предупреждения: Фирмино, Милнер – Отаменди, Стерлинг, Фернандиньо.