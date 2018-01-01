Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поборятся за 19-летнего игрока Боруссии Д

Полузащитник Кристиан Пулишич заинтересовал два ведущих клуба Англии.

Американский игрок дортмундской Боруссии Кристиан Пулишич стал объектом интереса со стороны двух топовых английских клуба. Первоначально за игрой 19-летнего полузащитника пристально следил Ливерпуль, теперь юным талантом интересуется Манчестер Юнайтед.

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Манкунианцы готовы предложить хавбеку контракт в конце этого сезона, сообщает Independent. Сам Пулишич заявил, что пока что не планирует менять клубную прописку.

В нынешнем сезоне хавбек провел 16 матчей в чемпионате Германии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, что 19-летний Кристиан Пулишич был признан лучшим футболистом США в 2017 году.

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