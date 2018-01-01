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Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поборятся за 19-летнего игрока Боруссии Д

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Полузащитник Кристиан Пулишич заинтересовал два ведущих клуба Англии.
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич
Getty Images

Американский игрок дортмундской Боруссии Кристиан Пулишич стал объектом интереса со стороны двух топовых английских клуба. Первоначально за игрой 19-летнего полузащитника пристально следил Ливерпуль, теперь юным талантом интересуется Манчестер Юнайтед.

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Манкунианцы готовы предложить хавбеку контракт в конце этого сезона, сообщает Independent. Сам Пулишич заявил, что пока что не планирует менять клубную прописку.

В нынешнем сезоне хавбек провел 16 матчей в чемпионате Германии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, что 19-летний Кристиан Пулишич был признан лучшим футболистом США в 2017 году.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, футбол
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