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Игрок Челси поклялся болельщику никогда не покинуть команду

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Эден Азар дал слово фанату, однако все еще не подписал новое соглашение с Челси.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Звезда Челси Эден Азар совместно с партнерами по команде посетил шоу на матче НБА между Филадельфией и Бостоном, который проходил в Лондоне. Один из фанатов обратился к бельгийскому футболисту с просьбой: “Не уходи из Челси, ладно?“, на что Азар ответил: “Никогда“.

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Контракт футболиста с Челси действует до 2020 года. Руководство “синих“ хочет продлить это соглашение.

“Я подпишу новый контракт с Челси. Но для начала это должен сделать Куртуа. После него я тоже подпишу новое соглашение“, - приводит слова Азара Mirror.

Напомним, что хавбек Челси Эден Азар уже отклонил предложение Челси по поводу нового соглашения из-за интереса со стороны мадридского Реала.

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Теги: Эден Азар, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол, контракт
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