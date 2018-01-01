Игрок Челси поклялся болельщику никогда не покинуть команду

Эден Азар дал слово фанату, однако все еще не подписал новое соглашение с Челси.

Звезда Челси Эден Азар совместно с партнерами по команде посетил шоу на матче НБА между Филадельфией и Бостоном, который проходил в Лондоне. Один из фанатов обратился к бельгийскому футболисту с просьбой: “Не уходи из Челси, ладно?“, на что Азар ответил: “Никогда“.

Eden Hazard tells a fan at #NBALondon that he will NEVER leave Chelsea! pic.twitter.com/EO6iN1js4T — ESPN UK (@ESPNUK) 11 січня 2018 р.

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Контракт футболиста с Челси действует до 2020 года. Руководство “синих“ хочет продлить это соглашение.

“Я подпишу новый контракт с Челси. Но для начала это должен сделать Куртуа. После него я тоже подпишу новое соглашение“, - приводит слова Азара Mirror.

Напомним, что хавбек Челси Эден Азар уже отклонил предложение Челси по поводу нового соглашения из-за интереса со стороны мадридского Реала.

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