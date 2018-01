Игрок Челси поклялся болельщику никогда не покинуть команду

Звезда Челси Эден Азар совместно с партнерами по команде посетил шоу на матче НБА между Филадельфией и Бостоном, который проходил в Лондоне. Один из фанатов обратился к бельгийскому футболисту с просьбой: “Не уходи из Челси, ладно?“, на что Азар ответил: “Никогда“.

Eden Hazard tells a fan at #NBALondon that he will NEVER leave Chelsea! pic.twitter.com/EO6iN1js4T